Datadog A Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen wurde bei Datadog eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte. Zusammenfassend erhält Datadog daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Datadog derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 74,79 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Datadog derzeit als "Gut" bewertet, da der GD200 des Wertes in Höhe von 105,85 USD verläuft, während der Kurs der Aktie (123,53 USD) um +16,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 126,39 USD, was einer Abweichung von -2,26 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Datadog vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -12,98 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 107,5 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".