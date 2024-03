Datadog A Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Datadog-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von 51,28, so ist Datadog auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Datadog.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Datadog als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Auch die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) mit einem erwarteten Kursziel von 107,5 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -12,52 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität gab.

In der technischen Analyse erhält die Datadog-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut"-Rating, da der Kurs um +15,77 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50 von 126,44 USD führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut" für die Datadog-Aktie.