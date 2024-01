Datadog A Aktie: Jubelschreie!

Die Datadog-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt als Indikator genutzt, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 95,87 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 123 USD liegt (+28,3 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 112,57 USD zeigt eine positive Abweichung zum letzten Schlusskurs (+9,27 Prozent), wodurch die Datadog-Aktie erneut ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung für die Datadog-Aktie, basierend auf 14 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Trotzdem wird das Kursziel der Analysten bei 102,86 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von -16,38 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbild im Hinblick auf die Datadog-Aktie zeigt keine wesentliche Veränderung, sodass die Bewertung hier als "Neutral" ausfällt. Jedoch wird eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. In Summe erhält die Datadog-Aktie also eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.