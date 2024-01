Datadog A Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen dominiert wurde. An neun Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Datadog unterhalten. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die statistischen Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Datadog-Aktie beträgt aktuell 93,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 121,38 USD liegt, was einer Abweichung von +29,68 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Datadog eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 106,41 USD eine Abweichung von +14,07 Prozent. Somit wird die Datadog-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Datadog auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Datadog-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Insgesamt liegen 15 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Das Kursziel der Analysten wird auf 101,53 USD festgelegt, was zu einer möglichen Performance von -16,35 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Datadog wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,37 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Datadog-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.