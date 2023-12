Datadog A Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Datadog-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 11, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 19,08 eine Überverkauft-Situation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating für Datadog.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Datadog verläuft derzeit bei 91,26 USD, während der Aktienkurs selbst bei 122,6 USD liegt, was einem Abstand von +34,34 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da die aktuelle Differenz bei +21,89 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Datadog ergeben 15 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die kurzfristige Sicht wird ebenfalls als "Gut" bewertet, da in den letzten Monat 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 101,53 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, da es einer möglichen Kursfall von -17,18 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Datadog führt.