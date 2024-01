Datadog A Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Datadog-Aktie wurde einer umfassenden technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 96,72 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 126,92 USD liegt, was einem Unterschied von +31,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 115,28 USD, dass der letzte Schlusskurs um +10,1 Prozent darüber liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Datadog-Aktie somit ein "Gut"-Rating im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzungen von Analysten basierend auf 12-monatiger und monatlicher Betrachtung ergeben zusammen eine langfristige Einstufung als "Gut" und eine kurzfristige Gesamteinschätzung als "Gut". Das mittlere Kursziel liegt bei 105,33 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 126,92 USD eine erwartete Kursentwicklung von -17,01 Prozent ergibt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Datadog in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen zeigen ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.