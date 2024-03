Datadog A Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung und der Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt das folgende Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Wenn wir uns die Intensität der Diskussionen im letzten Monat anschauen, gibt dies Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt. Die Anleger haben nicht bedeutend mehr oder weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutiert. Das führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Datadog-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Datadog liegt bei 123,02 USD und ist mit einer Entfernung von +14,31 Prozent vom GD200 (107,62 USD) aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage beziffert, liegt bei 127,14 USD. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,24 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Datadog-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Datadog-Aktie beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,45 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist Datadog weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Datadog somit ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Datadog in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Diese Form der Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Schlecht- und 3 Gut-Signale. Aus diesem Bild lässt sich auf dieser Stufe lediglich eine "Neutral" Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung ein "Gut"-Rating.