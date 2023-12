Datadog A Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Datadog wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 15 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" Empfehlungen. Dies führt dazu, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet wird. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 101,53 USD, was einer Erwartung von -17,83 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Datadog liegt bei 32,28 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Datadog überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Daher erhält Datadog eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

In den sozialen Medien wurde Datadog in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch die Themen rund um das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Die Auswertung ergab insgesamt 2 negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie von Datadog.