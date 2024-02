Datadog A Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse von Datadog zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 102,26 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 131,68 USD liegt, was einer Abweichung von +28,77 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 123,1 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +6,97 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Datadog eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf Datadog ist laut einer Analyse überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch anhand von Handelssignalen. Die Nutzer haben hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dennoch werden die Handelssignale überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Neutral" Einstufung der Stimmung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Datadog festgestellt, was auf eine zunehmende Negativität in den sozialen Medien hinweist. Andererseits zeigt die erhöhte Diskussion über das Unternehmen eine positive Aufmerksamkeit, die mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Datadog in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Datadog zeigt, dass das Unternehmen derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (59,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (39,91 Punkte) führen zu einer "Neutral" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt wird Datadog auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments mit einer Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral" bewertet.