Datadog A Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Datadog zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 74,79, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Datadog wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses (GD200) derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie (123,53 USD) um +16,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 126,39 USD führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Datadog daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Datadog eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analysten vergeben für die Datadog überwiegend positive Ratings, sowohl langfristig als auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Allerdings erwarten sie eine Entwicklung des Kurses von -12,98 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 107,5 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten im Bereich "Neutral".