Datadog A Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie von Datadog wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 15 guten, 4 neutralen und 0 schlechten Einstufungen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daraus ein "Gut". Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu 1 guter, 0 neutraler und 0 schlechter Einstufung führten, was auf eine kurzfristige Gesamteinschätzung von "Gut" hinweist. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 105,33 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 132,98 USD eine erwartete Kursentwicklung von -20,79 Prozent und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt die Bewertung der Analysten zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie von Datadog.

Aus charttechnischer Sicht wird eine positive Bewertung vergeben, da der Schlusskurs von 132,98 USD um 36,63 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 116,91 USD liegt der letzte Schlusskurs um 13,75 Prozent höher, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Datadog-Aktie daher charttechnisch als "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Datadog in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Datadog-Aktie. Der RSI7 beträgt 7,18, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 mit 32,65 eine "Neutral"-Empfehlung erhält. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.