Datadog A Aktie: Am Scheideweg

Laut einer technischen Analyse liegt der Durchschnitt der Datadog-Aktienkurse der letzten 200 Handelstage bei 86,08 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag beträgt hingegen 87,86 USD, was einer Abweichung von +2,07 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 92,03 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -4,53 Prozent nahe am Durchschnitt. Insgesamt erhält Datadog aufgrund der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 23 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Datadog-Aktie sind 17 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Somit ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Kurzfristig betrachtet gibt es jedoch innerhalb eines Monats 2 "Neutral"-Bewertungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 97,53 USD, was auf eine potenzielle Steigerung von 11,01 Prozent des aktuellen Schlusskurses von 87,86 USD hinweist. Zusammenfassend erhält Datadog somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Dynamik eines Aktienkurses. Bei einem Wert von 51,05 für den RSI und 55,91 für den RSI25 wird Datadog als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Online-Kommunikation über das Unternehmen, ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität war im Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen negativ, was einer "Schlecht"-Einstufung gleichkommt. Insgesamt wird Datadog daher als "Schlecht"-Wert bewertet.