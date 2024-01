Datadog A Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index, auch als RSI abgekürzt, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Datadog liegt bei 49,92, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI25 für die Datadog liegt bei 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Datadog wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, wodurch das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Im zurückliegenden Zeitraum ergibt sich auf dieser Ebene ein Bild von 0 positiven und 2 negativen Handelssignalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 93,33 USD mit dem aktuellen Kurs von 123,28 USD, ergibt sich eine Abweichung von +32,09 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 105,75 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von Analysten wird die Datadog-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 15 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. In der Betrachtung des vergangenen Monats ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (101,53 USD) zeigt jedoch ein mögliches Abwärtspotential von -17,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Datadog somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.