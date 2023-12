Datadog A Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 19 Analysten ihre Bewertungen für die Datadog-Aktie abgegeben. Von diesen waren 15 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Datadog-Aktie. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von 1 Analysten als "Gut" bewertet, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" basierend auf den jüngsten Analysen. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, beträgt 101,53 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -17,05 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 122,41 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Datadog-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 122,41 USD eine Entfernung von +33,46 Prozent vom GD200 (91,72 USD), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 101,79 USD, was einem Abstand von +20,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Datadog-Aktie also als "Gut" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz rund um Datadog lässt sich über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Datadog eine Einstufung als "Gut" in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Datadog veröffentlicht. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt sieben, im Vergleich zu null "Gut"-Signalen. Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".