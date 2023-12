Datacolor Aktie: Das macht sprachlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Datacolor weist derzeit ein KGV von 12 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Dies deutet darauf hin, dass Datacolor derzeit unterbewertet ist und erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Datacolor-Aktie im vergangenen Jahr um 10,09 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bei 18,09 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Datacolor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Datacolor-Aktie bei 725,1 CHF, während der Aktienkurs selbst bei 750 CHF liegt, was einem Abstand von +3,43 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 752,3 CHF, was einer Differenz von -0,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.