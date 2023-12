Datacolor Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Datacolor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 723,83 CHF erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 750 CHF, was einem Unterschied von +3,62 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Ebenso wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 752,6 CHF liegt, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,35 Prozent), wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Datacolor-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,67 Euro, was 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Datacolor in den letzten Monaten eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung aufweist, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Datacolor mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,65 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,35%) auf. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Datacolor-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf technischer Analyse, fundamentalen Faktoren, Sentiment und Dividende.