Datacolor Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Datacolor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 741,68 CHF liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 770 CHF liegt nur um 3,82 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 755,8 CHF liegt nahe am aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Datacolor-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Datacolor liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Datacolor-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich wird die Datacolor-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,79 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 39,04, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Datacolor eine Performance von 8,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 19,5 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -10,81 Prozent führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Datacolor 19,48 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.