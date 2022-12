Data Storage Power - Datenspeicherung im Ländervergleich

Düsseldorf (ots) -Neues Whitepaper von Huawei bewertet 20 Länder in puncto DatenspeicherleistungDas neue Huawei-Whitepaper "Data Storage Power - The Digital Cornerstone of High-Quality Development" (engl.) untersucht die Entwicklung der Speicherindustrie, definiert quantitative Indikatoren zur Messung von Datenspeicherkapazitäten und analysiert die aktuelle Datenspeicherlandschaft in verschiedenen Regionen der Welt. Es soll Ländern und Unternehmen dabei helfen, Datenspeicherkapazitäten besser zu bewerten, zu entwickeln und aufzubauen."Die Fähigkeit zur Datenspeicherung wird derzeit an der Kapazität gemessen", sagt Gu Xuejun, Vizepräsident Huawei IT Product Line. "Angesichts der rasanten Entwicklung der Branche und des Aufkommens neuer, diversifizierter Datendienste wie KI und Big Data reicht die Kapazität allein jedoch nicht aus, um die zukünftige Entwicklung und den Aufbau von Speichersystemen zu bewerten. Wir brauchen eine wissenschaftlichere Definition und ein Bewertungssystem, um die Datenspeicherkapazität effektiv zu messen."Was ein Speichersystem leisten mussEin System zur Datenspeicherung sollte vier Kriterien erfüllen:- über genügend Kapazität verfügen, um die benötigten Daten zu speichern- eine hohe Leistung aufweisen, damit es die ihm gestellten Aufgaben schnell erledigen kann- zuverlässig sein, um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten und die Daten vor Bedrohungen zu schützen- nachhaltig in Herstellung und Betrieb seinDiese vier Aspekte lassen sich zusammenfassend als Data Storage Power - Datenspeicherleistung - bezeichnen.Für das Whitepaper befragte Huawei Branchenexperten, Kunden und Partner und erstellte ein umfassendes Bewertungssystem der Datenspeicherleistung in 20 Ländern. Es umfasst 35 dreistufige Indikatoren in vier Richtungen - Umfang, Effizienz, Grundlagen und Fortschritt - auf der Grundlage der Merkmale von Ländern und Unternehmen. Das Whitepaper analysiert, warum bestimmte Länder die Rangliste der Datenspeicherkapazitäten anführen und wie Länder, die einen niedrigeren Rang einnehmen, aufholen können.Einige Ergebnisse und Erkenntnisse:- Deutschland liegt im Ländervergleich bei der Pro-Kopf-Datenspeicherkapazität auf Rang 6, bei den Investitionen in Datenwiederherstellung und Backup auf Rang 11, bei der Entwicklung des Energieverbrauchs pro Einheit Speicherkapazität auf Rang 4.- Die Berechnungen von Huawei zeigen, dass eine Datenspeicherinvestition von 1 $ zu einem direkten Wert von 5 $, einem indirekten Wert von 8 $ und einem induzierten Wert von 30 bis 40 $ beiträgt.- Nach Angaben von IDC wächst der Datenbestand jedes Jahr um 23 %, die Speicherkapazität hingegen nur um 19 %.- Die Investitionen in Flash-Speicher machen mehr als 50 % aller Speicherinvestitionen aus.- Eine leistungsstarke Datenverarbeitung ohne leistungsstarken Speicher führt zu einer geringen Auslastung der digitalen Infrastruktur und damit zu einer Verschwendung von Ressourcen.- 60 % der Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Backupsicherung getroffen hatten, gingen zwei bis drei Jahre nach einem schwerwiegenden Datenverlust in Konkurs.Weitere Informationen zum Whitepaper sowie einen Download-Link finden Sie auf https://e.huawei.com/topic/data-storage-power-mega/en/Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoE-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuell