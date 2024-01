Data Storage Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Data Storage-Aktie für die letzten 7 Tage: Der Wert beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,97 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Data Storage-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen die Stimmung rund um Data Storage betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen zu Data Storage aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Data Storage wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Data Storage in diesem Punkt somit die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Data Storage-Aktie mit einem Kurs von 2,82 USD derzeit -7,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +6,42 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

