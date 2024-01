Data Storage Aktie: Grund zur Freude?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Data Storage als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Data Storage-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,52 und ein Wert für den RSI25 von 60,74. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Data Storage verläuft derzeit bei 2,6 USD. Der Aktienkurs liegt bei 2,93 USD, was einem Abstand von +12,69 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,05 USD, was einer Differenz von -3,93 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Data Storage-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war an einem Tag hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung der Data Storage-Aktie.