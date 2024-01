Data Storage Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Data Storage jedoch deutlich verschlechtert. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde jedoch keine außergewöhnliche Aktivität für Data Storage gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI für Data Storage liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An fünf Tagen dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Data Storage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses für die Data Storage-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,6 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,88 USD, was einen Unterschied von +10,77 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,05 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,57 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Data Storage-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.