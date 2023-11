Data Modul Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und dementsprechend mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Dies ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien in Bezug auf die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen-Aktie ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen-Aktie beträgt das aktuelle KGV 8. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 52. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schüttet Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0,26 % aus, was 2,95 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,21 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.