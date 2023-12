Data Modul Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 70 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) ist Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 8,9, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,77 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.