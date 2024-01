Data Modul Aktie: Alles nach Plan!

Die Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen wird derzeit mit einem Kurs von 44 EUR gehandelt, was einer Abweichung von -4,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -17,79 Prozent liegt. Daraus ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen um -19,49 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1,64 Prozent, wobei Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen mit 17,84 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung eines Aktiensentiments zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert für den RSI7 von 57,14 und einen Wert für den RSI25 von 63,04, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.