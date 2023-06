Data-Mesh und SAP BTP: Mit Erfolg zur Data Driven Company

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Düsseldorf (ots) -Mehrheit der Unternehmen erkennt die Relevanz des Data-Mesh-Ansatzes / Kombination aus Data Mesh und SAP Business Technology Platform (BTP) bietet zahlreiche Vorteile / Data Mesh ermöglicht datengetriebene Kultur und optimale Nutzung des DatenbestandsInnovative Unternehmen sind stets auf der Suche nach neuen Ansätzen, um ihre Daten effektiv zu verwalten und den Wert daraus zu maximieren. Beim Umgang mit den Daten zeichnet sich aktuell branchenübergreifend ein Paradigmenwechsel ab - die Einführung von Data Meshes: einem Ansatz, der die traditionellen Grenzen der Datenverwaltung aufbricht und Unternehmen auch in einem zunehmend volatilen Umfeld befähigt, ihre Datenlandschaft auf eine ganz neue Art und Weise zu gestalten.Auch Unternehmen nehmen diese Entwicklung mehr und mehr wahr. Das macht sich auch empirisch bemerkbar: Laut der aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland "Data Mesh - Die nächste Generation der Enterprise Datenplattform (https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/data-mesh-die-naechste-generation-der-enterprise-datenplattform.html)?", planen bereits 83 Prozent der befragten Unternehmen, den Data-Mesh-Ansatz zumindest teilweise zu implementieren. 15 Prozent gaben sogar an, die Schlüsselelemente des Data-Mesh-Konzepts bereits im eigenen Unternehmen anzuwenden - was deutlich auf den wachsenden Erfolg und die Relevanz des Paradigmas hinweist. Dabei fußt Data Mesh auf vier Prinzipien: Domain-Eigentümerschaft, Daten als Produkt, Self-Service-Datenplattform und rechnergestützte föderale Governance. Auf ihrer Basis können Unternehmen die Transformation zur Data Driven Company vorantreiben, indem sie digitale Prozesse, Geschäftsanalytik, künstliche Intelligenz und datengesteuerte Geschäftsmodelle nutzen.Optimieren, modernisieren, maximierenVor allem die Implementierung des Data-Mesh-Prinzips in Kombination mit der SAP Business Technology Platform (BTP) erweist sich als vielversprechend, wie die Studie "Data Mesh und SAP: Warum und wie Sie Ihre Daten mithilfe der SAP Business Technology Platform vernetzen sollten" von PwC Deutschland zeigt: Das Data-Mesh-Konzept ermöglicht es Unternehmen, die Verantwortung für Daten zu dezentralisieren und auf die einzelnen Teams zu verteilen, während die SAP BTP eine leistungsstarke Technologieplattform bereitstellt, um die Dateninfrastruktur zu unterstützen. In zahlreichen Kunden-Projekte hat sich gezeigt, dass die Verbindung aus Data-Mesh-Strategie und SAP BTP Unternehmen nicht nur hilft, ihre Agilität, Datenqualität und Ressourceneffizienz und Kollaboration zu optimieren, sondern auch handfeste finanzielle Vorteile wie Kostenersparnis und eine schnellere Time-to-Market fördert.- Datenprodukte, DataOps & Co: Die neue Ära der DatenverwaltungIm Rahmen des Data Mesh-Konzepts erfordert das Prinzip der "domäneneigenen Daten" die Kombination von geschäftlichem Domänenwissen mit technischem Verständnis für Datenarchitektur, -engineering und -wissenschaft. Was für klassische Unternehmensprozesse gilt, gilt umso mehr im Datenumfeld: So brechen Unternehmen, die konsequent auf DataOps-Praktiken und weitere Elemente setzen - etwa Datenprodukte, Datenkataloge, Data Marketplace, Datenvirtualisierung und Data Governance -, effektiv Silos auf und werden so in der Verwaltung von Daten über Domänen hinweg deutlich agiler und effizienter. "Der Paradigmenwechsel hin zum Data-Mesh-Ansatz ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein möchten", sagt Felix Blume, Senior Manager bei PwC Deutschland. "Unsere wegweisende Partnerschaft mit SAP und ihrer BTP erleichtert den Zugang zu einer datengetriebenen Kultur enorm und erlaubt Unternehmen, ihren Datenbestand optimal zu nutzen. Das ist für Unternehmen in einer zunehmend volatilen Geschäftswelt unerlässlich."- Blick in die PraxisMit dem Data-Mesh-Konzept können Unternehmen eine neue Ära der Datenverwaltung einläuten. Kundenbeispiele zeigen bereits die erfolgreiche Anwendung des Data-Mesh-Ansatzes in verschiedenen Branchen, wie im Logistik-, Automobilzulieferer- und Einzelhandelssektor. Durch die Nutzung des Data-Mesh-Konzepts in Verbindung mit der SAP BTP können Unternehmen ihre Daten optimal nutzen und einen Wettbewerbsvorteil erzielen.- Schweizer Logistikunternehmen mit Business-Warehouse-Ansatz:Das Unternehmen implementiert das Data-Mesh-Konzept in einer neuen BW/4HANA-Umgebung während einer S/4-HANA-Transformation. Dabei dienen Datenprodukte als Kern, um analytische Anforderungen zu erfüllen, während "Data Owner" in funktionalen Bereichen sicherzustellen, dass alle Abteilungen über die Datenprodukte informiert sind und deren Inhalte nutzen können.- Deutscher Automobilzulieferer mit Business-Warehouse- und Datasphere-AnsatzDas Ziel des Unternehmens: eine konsequent datengetriebene Kultur. Dazu ermöglicht es Mitarbeitenden den Zugriff auf eine Self-Service Business-Intelligence-Platform, die auf SAP Datasphere und SAP Analytics Cloud basiert - für flexible Analysen und eine Datenverantwortung in den Händen der zuständigen Abteilung. Die Folge: ein bereichsübergreifend vereinfachter und beschleunigter Datenzugriff.- Schreibwaren-E-Commerce- und Einzelhandel mit SAP ERP Central Component ohne Data WarehouseAutomatisierte Datenverarbeitung, schnellere Berichterstattung: Das Unternehmen nutzt SAP Datasphere, um Datenprodukte auf Basis des Data- Mesh-Frameworks zu generieren. So können andere Abteilungen, kontrollierte Finanz- und Kostenkontrolldatensätze für fundierte und zeitnahe Entscheidungen zu nutzen. Und konnte so redundante Belastung in diversen Geschäftsbereichen minimieren und die Datenanalyse von heterogenen Quellen erleichtern.Zum Download der Studie: https://pages.pwc.de/data-mesh-und-sapÜber PwC: PwCbetrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 295.000 Mitarbeitende in 156 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Neslihan AgirkayaPwC Marketing & CommunicationsE-Mail: neslihan.agirkaya@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell