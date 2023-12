Data Knights Acquisition wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Data Knights Acquisition Corp":

Onemednet wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität von Onemednet hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer guten Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt wird Onemednet als "Gut"-Wert bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse liegt der Kurs von Onemednet mit 0,87 USD derzeit um -82,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -90,83 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der RSI für Onemednet liegt derzeit bei 78,57, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 75, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".