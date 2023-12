Data Knights Acquisition Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Data Knights Acquisition Corp":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Onemednet ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Onemednet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 93,12, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 78,89, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Aufgrund dieser Werte ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt war auch die Aktie von Onemednet Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht. Zudem war das Interesse des Meinungsmarkts in den vergangenen Tagen weder stark auf positive noch auf negative Themen rund um Onemednet ausgerichtet. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Onemednet-Aktie mit einem Kurs von 0,925 USD mittlerweile um -83,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -90,4 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet leistet ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Onemednet interessante Merkmale. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".