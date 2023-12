Data I/O Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Data I-o hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,51 Prozent erzielt, was 20,5 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,01 Prozent) des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -4,39 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Data I-o derzeit 16,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Data I-o derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das Verhältnis zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt eine Differenz von -11546,52 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Data I-o-Aktie bei 4,01 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 2,93 USD liegt um 26,93 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,18 USD liegt mit einem Unterschied von -7,86 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Data I-o somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen zu Data I-o abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Da jedoch im letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.