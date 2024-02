Data I/O Aktie: Das ist ein Hammer

Das Anleger-Sentiment für die Data I-o-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analysteneinschätzung der Data I-o-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was das positive Rating bestätigt.

In Bezug auf die Dividende weist Data I-o derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11349.16%. Aufgrund dieser Diskrepanz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Data I-o-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,88 ebenfalls stabil und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Data I-o-Aktie von Anlegern und Analysten als neutral bis gut bewertet wird, während die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt.