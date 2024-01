Data I/O Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Anleger-Stimmung gegenüber Data I-o hat sich in den letzten zwei Wochen als überwiegend neutral erwiesen. Es gab jedoch auch zwei Tage, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger ebenfalls hauptsächlich für negative Themen, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment-Barometer bewertet Data I-o insgesamt als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Data I-o bei -20,51 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,48 Prozent erzielt hat, liegt Data I-o mit 20,03 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Data I-o liegt bei 57,14, was als neutral betrachtet wird, da die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Data I-o in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Data I-o bei 3,92 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,95 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -24,74 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,05 USD, was zu einem Abstand von -3,28 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Data I-o daher die Gesamtnote "Neutral".