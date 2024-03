Data I/O Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie von Data I-o wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV von 70,2 insgesamt 8 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 76,43 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet und im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Der aktuelle RSI-Wert von Data I-o liegt bei 51,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Laut unserer Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Data I-o abgegeben, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Data I-o aktuell 0, was eine negative Differenz von -11146,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Data I-o daher als "Schlecht".