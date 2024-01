Data Communications Management Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse von Data Communications Management zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,87 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,6 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,41 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,63 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,14 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende können Investoren, die in die Aktie von Data Communications Management investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 2,17 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Untersuchung eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer positiven langfristigen Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Data Communications Management liegt bei 46,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Data Communications Management basierend auf den technischen Analysen, der Dividendenrendite, dem Sentiment und dem RSI.