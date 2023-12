Data Communications Management Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Data Communications Management liegt bei 10,71 und wird daher als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,22 und zeigt eine „Neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von „Gut“ führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Data Communications Management im letzten Jahr eine Rendite von 79,02 Prozent erzielt, was 77,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,41 Prozent, und Data Communications Management liegt aktuell 75,62 Prozent darüber. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem „Gut“ bewertet.

Analysten haben die Aktie der Data Communications Management in den letzten zwölf Monaten mit 1 „Gut“, 0 „Neutral“ und 0 „Schlecht“-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von „Gut“ führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 6 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 120,59 Prozent bedeutet, und somit zu einer Einstufung von „Gut“ führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Data Communications Management wurde in den letzten zwei Wochen vor allem negativ diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als „Schlecht“ bewertet.