Data Applications Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Data Applications-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,03, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Data Applications.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Data Applications festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Data Applications derzeit als "Gut" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine positive Entwicklung hin, daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Data Applications zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder überwiegend mit positiven noch mit negativen Themen rund um Data Applications, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.