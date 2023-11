Data Applications Aktie: Das war abzusehen!

Die Data Applications-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 952 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +2,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Abweichung vom GD200 bei +2,31 Prozent, weshalb auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Aspekt bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Data Applications-Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Data Applications-Aktie bei 31,58, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 45,09, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Data Applications eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Data Applications-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion, was auch mit dem insgesamt "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung übereinstimmt.