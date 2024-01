DataTrak wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Datatrak-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 88,52, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden weist Datatrak im Vergleich zur Branche Gesundheitstechnologie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 89,1 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Datatrak-Aktie von 0,04 USD 88,57 Prozent unter dem GD200 (0,35 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,35 USD einen Abstand von -88,57 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Schlechte" Bewertung für die Datatrak-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien wie dem RSI, Dividenden und der technischen Analyse. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.