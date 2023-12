DataTrak Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Datatrak wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,36 USD für den Schlusskurs der Datatrak-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,01 USD, was einem Unterschied von -97,22 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Rückgang, was zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,47 Punkten, was darauf hinweist, dass Datatrak überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt eine Überkaufsituation (Wert: 93,1) und führt somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Datatrak in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt insgesamt die Einschätzung "Gut". Damit ergibt sich zur Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Bewertung.