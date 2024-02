DataTrak Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Datatrak wurde in den letzten zwei Wochen von Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Datatrak derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 92,27 % in der Gesundheitstechnologie. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Datatrak-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 USD liegt, was einer Abweichung von -88,89 % entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,06 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-50 % Abweichung). Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Datatrak in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb Datatrak auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.