DataTrak Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Datatrak-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,1 USD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 69,7 Prozent unter dem GD200 (0,33 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,3 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -66,67 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs der Datatrak als insgesamt "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Datatrak in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Datatrak liegt bei 46,05, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat die Datatrak-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Datatrak-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.