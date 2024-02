DataLogic International Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Datalogic war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Datalogic derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche für IT-Dienstleistungen. Dieser Unterschied von 2,21 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,21 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Datalogic-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 66,45 als weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Somit erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Datalogic in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.