Data443 Risk Mitigation-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktie von Data443 Risk Mitigation wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,89 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 3,16 USD, was einem Unterschied von -78,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,87 USD) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (-64,37 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Data443 Risk Mitigation gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Aktie von Data443 Risk Mitigation aufgrund verschiedener Faktoren wie technischer Analyse, Sentiment in den sozialen Medien, Dividendenpolitik und Anleger-Stimmungslage.