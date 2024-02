Data443 Risk Mitigation Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Data443 Risk Mitigation liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 99,02 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Data443 Risk Mitigation derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigt, dass über Data443 Risk Mitigation in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Data443 Risk Mitigation-Aktie für die letzten 200 Handelstage erheblich vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung des Schlusskurses, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält die Data443 Risk Mitigation-Aktie demnach insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI, der Dividendenpolitik, des Anleger-Sentiments und der charttechnischen Analyse.