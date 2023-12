Data443 Risk Mitigation Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten vier Wochen konnten bei Data443 Risk Mitigation keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -2,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien spiegeln ein besonders negatives Sentiment in Bezug auf Data443 Risk Mitigation wider. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend negative Diskussionen und kaum positive, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie um -27,73 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf einer kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein neutrales Rating.

Insgesamt erhält die Data443 Risk Mitigation-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Grundlage der Stimmung in den sozialen Medien und der Dividendenpolitik, sowie eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.