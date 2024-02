Data443 Risk Mitigation Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Data443 Risk Mitigation haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 11,88 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,33 USD, was einem Abstand von -71,97 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -37,41 Prozent schlecht ab. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Data443 Risk Mitigation momentan als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, während der 25-Tage-RSI das Wertpapier als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Data443 Risk Mitigation mit 0 Prozent 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und macht die Aktie zu einem unrentablen Investment.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von Data443 Risk Mitigation aufgrund der Analyse der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Aspekte sowie der Dividendenrendite.