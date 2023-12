DatChat Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse des Aktienkurses von Datchat zeigt eine gemischte Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,92 USD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -52,12 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1,9 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,05 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Die Anlegerstimmung bezüglich Datchat ist ebenfalls negativ, wie auf sozialen Plattformen zu erkennen ist. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Datchat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Handelstage (RSI von 47) als auch für die letzten 25 Handelstage (RSI von 42,92). Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse verschiedener Faktoren ein gemischtes Bild und führt zu unterschiedlichen Bewertungen für die Datchat-Aktie.