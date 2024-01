DatChat Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Aktuell beträgt der RSI für die Datchat-Aktie in den letzten 7 Tagen 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,25 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Datchat in den letzten Monaten zugenommen hat. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs der Datchat von 2,7 USD im Vergleich zum GD200 um -28,76 Prozent, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 2 USD, was zu einem Abstand von +35 Prozent führt, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Datchat-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.