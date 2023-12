DatChat Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Datchat-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies ergab die Auswertung der Meinungen und Äußerungen in den genannten Medien.

Hingegen gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Datchat in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Datchat in den sozialen Medien entspricht dem Normalwert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Datchat-Aktie derzeit neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 73,68, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 48,48 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Index ist daher "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Datchat-Aktie mit einer Entfernung von -54,9 Prozent vom GD200 (4,08 USD) als "Schlecht" einzustufen. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 1,93 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Datchat-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.