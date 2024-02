Dassault Systemes Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Dassault Systemes wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Stimmung unter den Anlegern auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch 9 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei Dassault Systemes liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 58,91 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 60,22 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält Dassault Systemes eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung bewertet. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dassault Systemes weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Dassault Systemes betrachtet. Mit einer Entfernung von +6,65 Prozent vom GD200 wird dies als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 44,4 EUR und somit ein "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Dassault Systemes-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.