Dassault Systemes Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Dassault Systemes-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 38,78 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 42,945 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,74 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 41,95 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+2,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dassault Systemes-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI-Wert liegt bei 93,22, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 47 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität normal war. Insgesamt erhält die Dassault Systemes-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.