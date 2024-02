Dassault Systemes Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten vier Wochen konnten bei Dassault Systemes keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Faktoren erhält Dassault Systemes insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Dassault Systemes geführt. An 13 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative überwog. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 39,98 EUR für den Schlusskurs der Dassault Systemes-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 43,455 EUR, was einem Unterschied von +8,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 44,45 EUR, was einem ähnlichen Niveau (-2,24 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,94 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Dassault Systemes.